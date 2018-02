Kevelaer. Etwas mehr als die Hälfte der aktuellen Ratsperiode ist vorbei. Das KB nimmt das zum Anlass, um die Vorsitzenden der Ratsfraktionen zu einem Rück- und Ausblick einzuladen. Den Auftakt macht Paul Schaffers, CDU.

KB: Herr Schaffers, in dieser Rats­periode hat die CDU erstmals keine eigene Mehrheit. Was hat das an der politischen Arbeit geändert?

Schaffers: Für uns ist das auch ein großer Vorteil: Die anderen Fraktionen mussten mitdenken, mitabstimmen und Entscheidungen mittragen. Die CDU könnte mit einem Partner Entscheidungen durchsetzen, aber gerade wichtige Dinge wollen wir auf ganz breite Mehrheiten stellen. Wir hätten auch grundsätzlich gegen alles stimmen können, dann wäre vieles wohl nicht umgesetzt worden. Das wollten wir nicht. Heute haben wir im Rat eine viel bessere Diskussionskultur als früher.

Sie stehen in der Politik eher für den unternehmerischen Ansatz, Ideen eine Chance zu geben, statt sie schon früh zu zerreden. Das kennt man aus Kevelaers Politik auch anders.

Ratsmitglieder sollten nicht nur kritisieren, sondern Ideen anschieben. Man kann immer noch gucken, was dabei herauskommt, bevor man entscheidet. Wenn man aber immer zuerst Einwände vorbringt, dann tragen Unternehmer ihr Geld in andere Kommunen.

Kevelaer ist unternehmerfeindlich?

Unternehmer werden in Kevelaer zu wenig gefördert. Was nutzen viele junge Leute? Wenn die keine Arbeit finden, sin…

