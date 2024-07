Am Montag, 29. Juli 2024, startet die diesjährige „Atempause“ Gemeinsam in Bewegung

/ von Lisa Schweren

Partner und Sponsoren freuen sich auf die diesjährige „Atempause“ im Solegarten. Foto: LS

Bereits seit 2016 bietet die Wallfahrtsstadt Kevelaer in den Sommerferien die „Atempause“ an. In diesem Jahr startet das dreiwöchige Event am Montag, 29. Juli, und endet am Freitag, 16. August 2024, mit dem von der Volksbank an der Niers gesponsorten Open-Air-Kino auf der Wiese des Solegartens St. Jakob.

Der Solegarten ist der Hauptschauplatz der „Atempause“, bei der in diesem Jahr 114 Kurse angeboten werden. Alle Angebote rund um das dreiwöchige Event sind für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Eine Anmeldung ist nur für wenige Kurse nötig. Darunter das Boulen und die Tageswanderungen. Die Kräuterführungen sind bereits ausgebucht. Für die Kurse kann man sich per E-Mail an atempause@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 122-990 anmelden. Für alle anderen Kurse müssen nur Sportmatten und Motivation mitgebracht werden.

Das Programm ist vielfältig, wie die anwesenden Partnerinnen und Partner der Atempause beim Pressegespräch verraten. Highlight ist wohl das Kinderprogramm, das in diesem Jahr zum ersten Mal Teil der „Atempause“ ist und für Kinder ab vier Jahren geeignet ist. Zu den sechs verschiedenen Kursen gehören unter anderem Kids-WingShun von Selbstverteidigung Niederrhein sowie verschiedene Tanzkurse vom Tanzsportverein Kevelaer Dance Passion e.V. und Lebensart Kevelaer. Alle Kurse für…