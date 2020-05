Gemeinsam fit durch die Krise kommen

Wenn Michael und Nick Bol durch ihre neu gestalteten Räumlichkeiten in der Luxemburger Galerie schlendern, ist ihnen der Stolz anzusehen. „Myokraft“ wurde in den vergangenen Wochen vom Eingangsbereich über den Fitness- bis hin zum Physiobereich umgebaut und neu gestaltet. Kurz bevor die Inhaber aufgrund des Coronavirus schließen mussten, sollten die neuen Räumlichkeiten gemeinsam mit den Kunden eingeweiht werden. Stattdessen war die Einrichtung nun bis zum 3. Mai geschlossen. In der vergangenen Woche ging es dann unter strengen Hygieneauflagen mit medizinischem Training wieder los. Seit Anfang dieser Woche dürfen Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Michael und Nick Bol sind der Ansicht, dass die Menschen auch in den vergangenen Wochen Fitnessstudios gebraucht hätten und jetzt besonders bräuchten, um gesund zu bleiben.