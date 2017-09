Gemeinsam erreicht man mehr

„Wie kommen wir zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und des Teamgeistes, zur Verbesserung und Stärkung der Klassengemeinschaft, zum kooperatives Handeln, wie entwickeln wir gemeinsam Lösungsstrategien, wie fördern wir eine konstruktive Konfliktkultur und wie erreichen wir einen konstruktiven Umgang mit Konflikten – oder, auf einen Nenner gebracht, wie werden wir eine gute Klassengemeinschaft?“ Diesen Fragen stehen die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen sozialen Schichten, mit Migrationshintergrund, mit und ohne Förderbedarf gegenüber, wenn sie aus den kleinen Grundschulen zur weiterführenden Schule gehen. So auch in der Gesamtschule Kevelaer-Weeze. Um die Übergangsphase zu erleichtern, erarbeiteten die Schulsozialarbeiter in Kooperation mit den Klassenlehrern gezielte sozialintegrative Maßnahmen, die Arbeitsmaterialien erfordern. Um diese anschaffen zu können, wurde durch die Gelsenwasser-Stiftung der Betrag von 1750 Euro bewilligt.

Das KB hatte die Gelegenheit, an einem der Projekttage ein 5. Schuljahr zu begleiten…

