Gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen

Wenn im Herbst die Blätter fallen und die Wege in bunten Farben erstrahlen, dann ist genau die richtige Zeit für einen gemütlichen Spaziergang über den großen Kreuzweg.

Das Spiel der tiefstehenden Sonne und das raschelnde Laub sorgen für eine besonders besinnliche Stimmung zwischen den einzelnen Stationen. Aber welche Bedeutung haben eigentlich die zahlreichen Figuren und welche versteckten Details gibt es noch zu entdecken?

Vom Klarissenkloster bis hin zum Marienpark – während dieser besonderen Gästeführung erfahren die Teilnehmenden Spannendes und Wissenswertes zu den 15 Stationen des großen Kreuzwegs.

„Dazwischen bleibt noch genug Zeit, um die Ruhe und die einzigartige Atmosphäre in der grünen Oase mitten in der Stadt zu genießen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Treffpunkt ist am 12. Oktober um 14 Uhr auf dem St. Klara-Platz.

Jetzt Tickets sichern!

Tickets für die Gästeführung „Gemeinsam auf den Weg machen – Geführter Spaziergang über den großen Kreuzweg“ sind im Vorverkauf im Web-Shop, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führungen anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in den Vorverkaufsstellen, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.