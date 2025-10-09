Pfarreirat von St. Marien freut sich über großen Zuspruch Gelungenes Erntedank-Essen im Priesterhaus

/ von René de Boer

Rund 100 Gäste kamen in den Genuss des Erntedank-Essens im Priesterhaus. Foto: RdB

Zum zweiten Mal fand am Sonntag zur Mittagszeit das „Erntedank-Essen“ im großen Speisesaal des Priesterhauses statt, zu dem alle Interessenten, jung und alt, herzlich eingeladen waren.

Die Karten, die dank der Unterstützung durch einen Beitrag aus dem Erlös des jährlichen Pfarrfestes von St. Marien zu einem Preis von drei Euro angeboten werden konnten, waren innerhalb weniger Tage vergriffen. So war der große Speisesaal zur Freude des veranstaltenden Pfarreirats von St. Marien bis auf den letzten Platz gefüllt. Hubert Lemken auf der Gitarre und Anton Koppers am Keyboard sorgten für die musikalische Begleitung.

Zu den Anwesenden zählte Dr. Antonius Hamers, der seit dem 10. März dieses Jahres die Position des Diözesanadministrators des Bistums Münster innehat.

Zusammen mit den anderen etwa 100 Gästen genoss er das zweigängige Menü, das das Küchenteam des Priesterhauses zusammengestellt und zubereitet hatte. Als Hauptgang gab es Spätzle mit Geschnetzeltem in Champignonsoße sowie Blumenkohl und Romanesco mit Hollandaise, als Nachspeise gab es eine Orangecreme sowie für die Kinder ein Eis.

Nach dem Essen folgte die symbolische Übergabe durch Vertreterinnen des Pfarreirates von S…