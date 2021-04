Händler*innen hoffen auf mehr Kundschaft durch Schnelltests am Peter-Plümpe-Platz Gelungener Start im Testzelt

v.l.: Markus Kaenders, Daniel Heinrichs (Oneline Media) und Winfried Janssen freuen sich über einen geregelten Ablauf im Testzelt am Peter-Plümpe-Platz. Foto: AF

Vor dem Testzelt am Peter-Plümpe-Platz waren am Dienstagvormittag einige Menschen zu sehen. Geduldig warteten die Bürger*innen auf den weiteren Fortgang der Dinge. Im Zelt nahmen Winfried Janssen und die anderen Helfer*innen die Wartenden entgegen. „Wir wollten uns erstens einreihen in die Reihe derer, die in Kevelaer Testmöglichkeiten anbieten“, erklärte der Leiter des Kevelaerer Krippenmarktes. „Nach dem Motto ‚testen, testen, testen‘ haben wir uns entschlossen, dieses in der Innenstadt zu machen, weil im Außenbereich schon Teststellen funktionieren“, sagte er.

„Der zweite gute Grund war, dass wir für die Innenstadt die Möglichkeit bieten wollten für Besucher und Kaufwillige, kurzfristig an ein Testergebnis zu kommen, mit denen sie dann in die Geschäfte gehen können zum Einkaufen. Und drittens: die Event- und Marketingagentur macht das hier auch im Sinne des guten Funktionierens wie beim Krippenmarkt. Wir hielten uns dafür fähig und haben es auch so umgesetzt.“

Die Aktion „Kevelaer testet“ maßgeblich ins Leben gerufen hat die Event- und Marketingagentur UG mit ihrem Geschäftsführer Winfried Janssen. Gemeinsam mit Markus Kaenders vom „Modehaus Kaenders“ und der Werbeagentur „Oneline Media“, die die dazugehörige Website betreibt, habe man das Ganze auf die Beine gestellt, sagt Janssen. „Wir haben die Erfordernisse bei den Behörden in bester Unterstützung der Stadt Kevelaer sehr schnell in einer Woche hinbekommen und vom Kreis eine Teststellennummer bekommen.“ Mit Hilfe von Janik Hensen, d…