Gelungener Auftritt mit jungem Gastmusiker (18)

Scalas Jazz Band spielte mit ihrem Gast Phillipp Hayduk im „Goldenen Apfel“ groß auf. Der Gastmusiker (18) veredelte den Auftritt von Sängerin Daniela Rothenburg, Hanns Hübner am Kontrabass, Stefan Janßen am Schlagzeug, Wolfgang Czeranka am Piano und dem Saxofonisten Reinhard Schmitz.

Konzentriert gingen alle Beteiligten zu Werke. Dabei entspannte sich zum Beispiel bei „Ups &downs“, „Night over Lake Tarawera!“ ein sehr atmosphärisches, bewegt-rhythmisches Stück mit akzentuiertem Posaunenspiel und einmal eine sehr ruhige Darbietung mit einem melodischen, gefühlvoll aufspielenden Hayduk.

Die klangliche Präsenz des jungen Musikers, der Mitglied des Bundesjazzorchester ist, beflügelte an diesem Abend die gesamte Band. Die Combo klang sehr organisch, solistisch präsent und flüssig im Spiel, egal ob es sich um einen fetzigen Swing wie „My heart belongs to daddy“, das Ellington-Stück „A Night in Tunesia“, den „Second balcony Jump“ von Dexter Gordon oder einen Ragtime Jahrgang 1913 handelte.

Dazu kam dann noch Daniela Rothenburg mit ihrem stets präsenten Gesang wie bei „Let‘s call the whole thing off“. Mit einem beswingten „Hallelujah I love her so“ beschloss die Band einen gelungenen Abend.