Geldkassette gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12. März 2025, sind unbekannte Täter durch eine eingeschlagene Glastür in eine Spielhalle am Gewerbering in Kevelaer eingedrungen. Gegen 0.:40 Uhr lösten sie einen Einbruchsalarm aus. Dennoch brachen die Unbekannten noch einen Automaten auf und entwendeten die enthaltene Geldkassette. Danach flüchteten sie. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten.