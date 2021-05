Am Montagvormittag, 17. Mai 2021, schlug ein/e unbekannte/r Täter*in zwischen 8.15 Uhr und 10.20 Uhr die Scheibe eines in einer Baustellenzufahrt an der Kevelaerer Straße geparkten VWs ein. Aus dem Fahrzeug entwendete die Person eine Geldbörse und flüchtete danach in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.