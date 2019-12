Geld für gute Projekte

Nur strahlende Gesichter gab es zu sehen, als sich die Vertreter der diversen Vereine aus dem Kreisgebiet auf den Treppenstufen des Niederrheinischen Museums zum Gruppenfoto aufstellten. Schließlich hatten sie im Foyer des Museums noch die Bescheide für die Unterstützung zu erwarten, die die Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege der Volksbank an der Niers ihnen an diesem Abend durch den Vorsitzenden Johannes Snelting persönlich überreichte. Insgesamt 35 Vereine erhielten diesmal Unterstützungsgelder in Höhe von insgesamt 26.600 Euro aus dem Stiftungstopf, um ihre ganz unterschiedlichen Projekte vorantreiben zu können.