Deutschland ist ein Sozialstaat. So steht es im Grundgesetz. Es soll niemand alleingelassen werden, wenn er in Not gerät. Die Gemeinschaft aller, also der Staat, soll dann Hilfen gewähren. Zu diesen Hilfen gehören die sogenannten Transferleistungen. Laut Peter van Gisteren von der Stadt gibt es in Kevelaer 968 Bedarfsgemeinschaften mit 1.806 Personen, die diese Leistungen beziehen. Es sind Menschen i…



Deutschland ist ein Sozialstaat. So steht es im Grundgesetz. Es soll niemand alleingelassen werden, wenn er in Not gerät. Die Gemeinschaft aller, also der Staat, soll dann Hilfen gewähren. Zu diesen Hilfen gehören die sogenannten Transferleistungen.

Laut Peter van Gisteren von der Stadt gibt es in Kevelaer 968 Bedarfsgemeinschaften mit 1.806 Personen, die diese Leistungen beziehen. Es sind Menschen in Einkommensarmut oder unmittelbar von ihr bedroht. So zählen unter anderem Arbeitslose (darunter viele Alleinerziehende), Geringverdiener und Rentner bis 850 Euro oder Flüchtlinge dazu. Sie sind der Stadt Kevelaer zugewiesen und kommen trotz Sparsamkeit nicht über die Runden. Wenn das Geld knapp ist, sparen die meisten an der Ernährung. Insbesondere frisches Obst und Gemüse, Milch und Fleisch werden zu Luxusgütern, die sich di…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.