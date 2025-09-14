Geführte Wanderung und Atemtraining

Das Kevelaerer Vitalprogramm erfreut sich mit seinen abwechslungsreichen Angeboten immer größerer Beliebtheit. Abgestimmt auf die jeweilige Jahreszeit werden regelmäßig Themenführungen, Aktivprogramme und Wanderungen angeboten. Allesamt mit dem Ziel, die Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Zum Abschluss des aktuellen Programms werden im September 2025 gleich zwei kostenlose Aktionen angeboten.

Am 20. September 2025 findet von 14 bis 16 Uhr im Rahmen des 123. Deutschen Wandertages eine geführte Wanderung rund um Kevelaer statt. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, die landschaftliche Schönheit der Region zu entdecken und gleichzeitig Körper und Geist zu beleben. Unter Leitung erfahrener Guides bewegen sich die Teilnehmenden auf malerischen Wegen durch lichte Wälder und grüne Feldwege.

„Wandern verbindet Bewegung mit Gemeinschaft und schenkt neue Perspektiven – Körper und Geist kommen in Einklang“, betont Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus. Die Teilnahme an dieser Wanderung ist kostenfrei und richtet sich an alle Interessierten, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen.

Am Sonntag, 28. September 2025, findet von 14 bis 15 Uhr ein spezielles Atemtraining mit Annette Giefer statt. Im Rahmen des Deutschen Lungentages erhalten Gesundheitssuchende die Gelegenheit, die wohltuende Wirkung salzhaltiger Luft zu erfahren und Techniken zur Stärkung der Lungenfunktion zu erlernen. „Gezielte Atemtechniken unterstützen die Atmung nachhaltig und fördern das Wohlbefinden“, erklärt Moira-Lou Kröll vom Kevelaer Marketing. Dieses Training ist ebenfalls kostenfrei und eignet sich für Menschen jeden Alters.

Beide Veranstaltungen bieten eine hervorragende Möglichkeit, die Natur zu genießen, sich mit anderen auszutauschen und etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun.

Am 4. Oktober 2025 startet dann das neue Vitalprogramm in die Herbstzeit. Bis zum Frühjahr 2026 beinhaltet dieses jahreszeitlich abgestimmte Gesundheitsangebote. Das neue Programm ist in der Tourist Information sowie als Download und Blätterkatalog auf der Website www.kevelaer-marketing.de erhältlich.

Wer Spiritualität, sportliche Aktivität und seelisches Wohlbefinden vereinen möchte, kann dies auch auf eigene Faust auf dem Atemweg im Solegarten St. Jakob tun. Insgesamt sorgen zwölf Stationen mit Informationstafeln und Video-Anleitungen zu den verschiedenen Übungen für die richtige Atemtechnik. Die intensive, solehaltige Luft kann im Inhalatorium inhaliert werden, um auch für die unteren Atemwege etwas Gutes zu tun. Wer Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob.