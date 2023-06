Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bereits am Samstag (20. Mai 2023) kam es gegen 3.10 Uhr an der Kreuzung Wasserstraße / Wember Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein oder mehrere unbekannte Täter stießen dabei eine Warnbarke, ein Straßenschild sowie ein Baustellengestänge auf die Straße bzw. den Geh- und Radweg. Die genannten Gegenstände stellten damit eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr bzw. die Straßenverkehrsteilnehmer dar. Die Polizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02831 1250.