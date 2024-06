Gefährliche Situation

Bezüglich des kombinierten Fahrrad- und Fußweges an der B9 in Kevelaer, zwischen Jägerstraße und Rheinstraße (Fahrtrichtung Nord), hat sich KB-Leser Ditmar Schädel an „straßen.nrw“ gewandt, um die Situation zu schildern und um Abhilfe zu bitten. Er schreibt:

“Sehr geehrte Damen und Herren,

schon vor zwei Jahren habe ich einmal Kontakt zu Ihnen aufgenommen, der Missstand wurde seinerzeit relativ zeitnah beseitigt.

An der B9 in Kevelaer, zwischen Jägerstraße und Rheinstraße (Fahrtrichtung Nord) existiert ein kombinierter Fussweg/Radweg.

Hier ist es eh schon recht eng, wenn sich Fahrräder begegnen, besteht die Gefahr, auf die B9 zu geraten.

Ich bin häufig mit meinem Enkel auf dieser Strecke unterwegs, der sitzt im Fahrradanhänger. Durch den auswuchernden Bewuchs der angrenzenden Grundstücke ist es mittlerweile schwierig, die Strecke ohne Behinderung zu fahren, unmöglich aber, diese Strecke bei

Gegenverkehr zu passieren. Ich habe jetzt mehrere gefährliche Situationen erlebt bzw. gesehen.

Ich bitte Sie daher, die Büsche und Gehölzer der angrenzenden Gärten zurückzuschneiden bzw. die EigentümerInnen auf entsprechende Pflege der Pflanzen hinzuweisen und das auch zu kontrollieren.

Die momentane Lage ist absolut gefährlich und nicht hinnehmbar.

Mit freundlichen Grüßen

Ditmar Schädel”