Gedicht zum Abschied des KB

Kävels Bläche ade,

es tut mir so weh,

als ich hab erfahren,

an vergangenen Tagen.

Dich nicht mehr zu seh´n

ist gar nicht so schön,

gesammelt bis heut,

in ganz langer Zeit.

So liegen sie dort,

am sicheren Ort,

für die Nachwelt sortiert,

jedes Bläche nummeriert.

Wir werden dran denken,

und nicht´s verschenken,

es war Jahr für Jahr,

für uns wunderbar.

Es wäre ein Glück,

wenn es kommt wieder zurück,

aber es ist nur ein Traum,

man glaubt es kaum.

Kävels Bläche ade,

scheiden tut so weh.

Maria Drißen, Winnekendonk