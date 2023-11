Gedenken zum Volkstrauertag

Mit einem Gottesdienst in der Marienbasilika und anschließender Kranzniederlegung an der Gedenkstätte im Marienpark gedachten anlässlich des Volkstrauertages die Geselligen Vereine von Kevelaer am Sonntag, 19. November 2023. Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Ortsvorsteher Peter Hohl legte das Präsidium der Geselligen Vereine stellvertretend für alle vierzehn angeschlossenen Vereine Kränze an der Gedenkstätte nieder.

In einer kurzen Ansprache erinnerte der amtierende Festkettenträger der Freiwilligen Feuerwehr, Paul Hellmanns, an die vielen Opfer aus den Weltkriegen und weiteren vergangenen Kriegsgeschehen.

Er mahnte zugleich und ganz besonders in der aktuellen Zeit, dass man standhaft gegen Krieg und Terror sowie Vertreibung und Gewaltherrschaft bleiben muss.

Musikalisch wurde die Gedenkfeier im Marienpark vom Musikverein Kevelaer zusammen mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Kevelaerer Männer-Gesang-Verein begleitet.