Geburtstag in der Wallfahrtsstadt

Vor einem Jahr, am 4. Juli 2024, wurde die Wallfahrtsstadt Kevelaer von der Bezirksregierung Düsseldorf offiziell als „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“ anerkannt. Das Team vom Kevelaer Marketing feiert das Jubiläum mit kostenlosen Angeboten und kleinen Geschenken für die Kunden der Tourist Information.

Gesundheitsangebote im Solegarten

Am Freitag, 4. Juli 2025, findet ab 10 Uhr ein kostenloses Gesundheitsangebot unter der Leitung von Ruth Plege und Annette Giefer statt. Die 90-minütige Einheit kombiniert Achtsamkeit und Atemtraining und erfordert keine Voranmeldung.

„Diese Veranstaltung bietet eine wunderbare Gelegenheit, Körper und Geist in Einklang zu bringen“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing.

Um 17 Uhr bietet Annette Giefer dann ein Atemtraining zum Thema „Stress lass nach – Resilienzquelle kohärentes Atmen“ an, um nach dem Feierabend zur Ruhe zu kommen.

Zusätzlich bietet das Gästeführungs-Team am Samstag, 5. Juli 2025, eine Stadtführung zum Thema „Die Wallfahrtsstadt stellt sich vor“ an, um die Entwicklung der Marienstadt näher zu beleuchten. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 14 Uhr an der St.-Antonius-Kirche.

Tickets sind im Webshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden.

Radfahren und Kunst erleben

Am Sonntag geht es dann im Solegarten weiter mit dem „2. Raderlebnistag Niederrhein“. Wie gewohnt finden die Teilnehmenden vor Ort den Start- und Infopunkt mit allen Informationen zu den verschiedenen Routen.

Bis einschließlich Sonntag, 13. Juli 2025, können alle Besucher in der Tourist Information außerdem noch die Werke der Künstlerin Christina Stavrou bewundern, die im Rahmen der Aktion „KUNST NATÜRLICH!“ vom „Bundesverband Bildender Künstler und Künstlerinnen“ (BKK) ausgestellt werden.

Glücksrad

Vom 1. bis 6. Juli 2025 dürfen Kunden der Tourist Information für jeden Kauf einmal am Glücksrad drehen und attraktive Preise gewinnen, darunter Kevelaer Cards und Gutscheine für Theater und Vitalprogramm. Außerdem stellen die Stadtwerke Kevelaer Freikarten für das Inhalatorium zur Verfügung.

„Wir möchten mit unseren Aktionen auf die vielseitigen Angebote im Bereich Gesundheit aufmerksam machen sowie uns bei allen Gästen für ihre Treue bedanken“, freut sich Moira-Lou Kröll, Mitarbeiterin beim Kevelaer Marketing.