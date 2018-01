Dennis van den Berg übernimmt am Februar das Bauernhofcafé Binnenheide in Winnekendonk und möchte es zu einem schönen Verweilort in der Region machen.



Dennis van den Berg, der neue Besitzer des „Binnenheide-Cafés“, kommt mit einem Strahlen aus der Küche. „Ich bereite noch was vor“, sagt er und schneidet sich am Brett nach dem Einkauf eine Gemüsesuppe zurecht. „Bei Oma hieß das immer Quer-durch-den-Garten-Suppe“, lacht der 28-Jährige.

Wie wird man als Sohn eines Fensterverkäufers und gelernten Schreiners und einer Hausfrau unbedingt Gastronom? „Ich bin der einzige in der Familie, der mit dem Mund arbeitet. Mir fehlt das technische Vorstellungsvermögen“, gesteht der in Kempen geborene Jungunternehmer. „Dafür ist Schmecken, Kochen, Essen für mich ein sinnlicher Prozess und ein Vergnügen.“

Wenn er mal nicht kocht und Menschen verwöhnt, singt der junge Mann gerne, aktuell im Niederrheinchor Kevelaer. Zudem gärtnert er sehr gerne, was er früher schon bei Opa und Oma durfte. „Als Kind bin ich übers Feld, habe Blumen gepflückt und Spargel gestochen“, erzählt van den Berg. Bei seiner Küche soll es auch „ein Stück zurück zu früher“ und um „ganzheitliche Ernährung“ gehen. „Die Lebensmittel sollen im Fokus stehen und keine Molekularküche.“

Das Talent zum Reden entdeckte er mit 13, 14 Jahren, als er vorm Karnevalsvolk Büttenreden gehalten habe. „Ich unterhalte halt gern Menschen“, gesteht er. I…

