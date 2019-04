Ein Anwohner der Hauptstraße in Kevelaer nahm am Vormittag des Ostersamstags Gasgeruch auf der Hauptstraße wahr und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Sofort wurde der Löschzug Stadtmitte um 11:23 Uhr durch die Leitstelle zur Hauptstraße alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten keinen Gasgeruch wahrnehmen, leiteten jedoch sofort Evakuierungsmaßnahmen in dem betroffenen Bereich ein. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und durch Techniker des Gasversorgers auf eventuell austretendes Gas abgesucht. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben und die Absperrungen zurückgenommen werden. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge mit 20 Feuerwehrleuten Besatzung sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve.