Gase für die ganze Welt

Großes Erstaunen zeigten einige Mitglieder der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) bei ihrem Besuch eines Betriebes in der Nachbargemeinde Weeze. Unmittelbar an der B9 liegt die Firma Wystrach, die durch ihre großen Hallen und Betriebsgebäude auffällt. Bis vor wenigen Jahren befand sich der Betrieb noch an der Umgehungsstraße zum Flughafen und fiel durch die riesigen Mengen an Gasflaschen im Freien auf.

Inzwischen hat sich das Unternehmen zu einem führenden Logistiker für Gasbehälter entwickelt. Durch die weltweite Tätigkeit wurden immer größere Betriebsflächen erforderlich und werden auch derzeit wieder durch neue Hallen erweitert.

Das innovative Unternehmen, dass durch den Kevelaerer Unternehmer Jochen Wystrach geleitet wird, bietet Gasgebinde in vielen Größen und für viele Anwendungsmöglichkeiten an. Dabei hat man selbst immer wieder neue technische Möglichkeiten entwickelt, die diese unterschiedlichen Packs ermöglichen. Im Betrieb werden nicht nur die Gebinde hergestellt, sondern auch sämtliche Flaschen einem Reinigungs- und Prüfprozess unterzogen. Gerade die Prüfverfahren sind sehr aufwendig und erfordern ein fundiertes Wissen der Mitarbeiter. Das bringt insbesondere ein hohes Maß an Sicherheitsmaßnahmen mit sich. Auch die Lackierungen der Gasflaschen in allen möglichen Farben und Designs erfolgt im Unternehmen.

Die Besucher konnten sich von der Leistungsfähigkeit der Firma Wystrach überzeugen. Beeindruckend auch die Zahlen. Das anfängliche Familienunternehmen aus dem Jahre 1987 steuert derzeit auf die Mitarbeiterzahl von 200 zu und auch die Bilanzsumme nähert sich der 20 Mio. Euro-Grenze. Für die Region also durchaus ein Vorzeigeunternehmen.