Es gab Arbeiten im Wert von 2.023 Euro zu gewinnen Gartenaktion-Gewinner stehen fest

/ von Elena Gavriil

Die Jury der diesjährigen Gartenaktion besteht aus (v.l.) Tobias Steegmann, Christoph Steegmann (Senior des Unternehmens), KB-Redakteurin Elena Gavriil, Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Diakon Berthold Steeger. Foto: privat

In diesem Jahr kam Tobias Steegmann ganz schön ins Schwitzen. Denn nur wenige Tage vor Aktionsschluss waren kaum Bewerbungen für seinen Gartenwettbewerb eingegangen. Dabei hatte der Inhaber des gleichnamigen Wettener Garten- und Landschaftsbauunternehmens sich auch in diesem Jahr wieder einen guten Zweck auf die Fahne geschrieben: Arbeiten im Wert von 2.023 Euro konnten Vereine, Einrichtungen und Institutionen aus Kevelaer und Umgebung gewinnen. Zum Bewerbungsschluss Anfang März waren es dann aber doch insgesamt neun – größtenteils kreative – Bewerbungen, die die Jury sich vorknöpfen konnte.

Viele kreative Projekte

So vielfältig die Teilnehmenden waren – unter anderem Vereine, Tagesmütter und Kindertageseinrichtungen – so abwechslungsreich kamen auch die Bewerbungen daher. Die Vorgaben waren klar gesetzt: Das Projekt sollte nachhaltig sein und die Wünsche in kreativer Form geäußert werden. Vor allem letzteres nahmen sich viele Teilnehmenden zu Herzen. So bastelten die Kinder des Kevelaerer Jona-Kindergartens zum Beispiel einen eigenen Barfuß-Pfad, die Großtagespflege „Regenbogenzwerge“ äußerte ihre Wünsche in Form eines übergroßen Puzzles und die St. Hubertus-Grundschule sorgte mit einem charmanten Video für lächelnde Jury-Gesichter. Leicht fiel die Auswahl in der Tat nicht. Und am Ende sollte es in diesem Jahr tatsächlich erstmals zwei Gewinner geben, die sich den Aktionsbetrag teilen werden.

Das „Hopes“-Übergangswohnheim des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. in Kevelaer erhält eine Aufwertung und neue Bepflanzung des Gemeinschaftsgartens. Als …