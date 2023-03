Im Bühnenhaus fand das vierte Garde- und Showtanzturnier des VFR Blau-Gold Kevelaer statt Garden und Show auf der Bühne

/ von Franz Geib

Mit ihrem Showtanz zum Thema Künstliche Intelligenz überzeugten die „Källesse Quecksprengers“ aus Kellen die Jury. Foto: FG

„Ja was denn, ist schon wieder Karneval?“, dürfte sich am Sonntag, 12. März 2023, so mancher Gast des Kevelaerer Konzert- und Bühnenhauses beim Eintreten gefragt haben, denn es ging hier ordentlich bunt und launig zu. Und die Antwort lieferten die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne zur aus der fünften Jahreszeit bestens bekannten Stimmungsmusik, denn hier fand das große Garde- und Showtanzturnier des VFR Blau-Gold Kevelaer statt.

Am Aschermittwoch mag vielleicht der Hoppeditz hier und da wieder in seinen langen Sommer-Schlaf gefallen sein, doch für die Tanzgarden und Showtanzgruppen ist die Session danach noch nicht ganz zu Ende. Wie immer stehen noch ein paar Turniere aus, bei denen sich die weiblichen und männlichen Garden und Gruppen der Öffentlichkeit bestens präsentieren wollen und ihre Leistung auch gerne honoriert haben möchten. Ihr Brot hatten sie durch den Applaus bei den vielen Karnevalssitzungen der besuchten Vereine bereits verdient, doch nun ging es ihnen um den Vergleich mit anderen Gruppen, eine möglichst gute Wertung der unabhängigen Jury und schlicht um Pokale und Urkunden.

„Wir haben wieder eine Super-Stimmung im Haus“, lächelte Elke Tebartz, die Präsidentin des Gastgebers, zufrieden, war doch das Konzert- und Bühnenhaus wieder in der Hand der Jecken. Denn nach der Premiere in 2016 durften die Blau-Goldenen in …