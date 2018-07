Die Mitglieder feierten am vergangenen Wochenende – mit Schlägern auf der Minigolfanlage Twisteden

Wenn sich Bauern, Springer, Läufer, Turm, Dame und König auf einem quadratischen Spielfeld gegenüberstehen, dann handelt es sich ganz klar um Schach. „Es mag zwar so aussehen, als handle es sich bei Schach um einen eher trockenen Sport“, erklärt Dieter Moll, „doch das ist ganz und gar nicht so“, versichert der zweite Vorsitzende des Schachclubs Kevelaer.

Der Schachclub Kevelaer 1948 e.V. darf in diesen Tagen auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Und das nicht ohne Stolz.

Das strategische Brettspiel hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Marienstädter mit Begeisterung einander gegenübersitzen lassen. „Natürlich ist bei einer Schachpartie höchste Konzentration gefragt“, beteuert Moll, aber dennoch werde die Geselligkeit und vor allen Dingen die Harmonie unter den Spielern groß geschrieben. „Die Kommunikation wird sehr gepflegt“, so Moll weiter. Besonders Neid sei hier fehl am Platz. Genau das zeichnet wohl auch den Schachclub Kevelaer aus, der mit seinen Mitgliedern am vergangenen Wochenende auf der Minigolfanlage in Twisteden die Golfschläger schwang. „Wir hatten unseren Partnern versprochen, die Schachfiguren nicht anzurühren geschweige denn zu bewegen“, versichert Dieter Moll schmunzelnd.

Schon vor Gründung des Kevelaerer Schachclubs wurde in der Marienstadt vereins- und regelmäßig Schach gespielt. Die Kolpingfamili…

