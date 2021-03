Ganz Kevelaer denkt an die Pilgerleiter*innen

Kerze, Weihrauch, Honigkuchen, Plätzchen, Wurst – immer in der gleichen Reihenfolge werden an dem langen Tisch im Priesterhaus Pakete mit Produkten aus Kevelaer gefüllt. Am Ende des Tisches werden sie verklebt, bekommen einen Adressaufkleber und treten dann ihre Reise zu 180 Empfänger*innen an. Die wären eigentlich am Samstag, 27. März, zur Pilgerleiter*innentagung in der Wallfahrtsstadt zu Gast gewesen. Da das aufgrund der Pandemie nicht möglich sein wird, kommt Kevelaer nun zu ihnen nach Hause.

Ein Eröffnungsgottesdienst für die Tagung wird am Samstag dennoch gefeiert und ab 11.30 Uhr ins Internet übertragen, „gemeinsam mit dem Handel und der Stadt haben wir aber überlegt, was wir sonst noch anbieten können“, berichtet Dr. Rainer Killich von der Wallfahrtsleitung. Über die Resonanz war er erstaunt: „Ich freue mich über die zahlreichen Rückmeldungen und die vielen Dinge, die zusammengekommen sind“, sagt er.

Sachspenden



Neben den Sachspenden, die nun per Post zu den Pilgerleiter*innen unterwegs sind, gab es auch finanzielle Unterstützung, zum Beispiel für die Portokosten. Begeistert ist auch der Theologische Referent der Wallfahrt, Dr. Bastian Rütten: „Ganz Kevelaer sagt mit dieser Aktion gemeinsam ,Wir denken an Euch‘ und zeigt den Wallfahrtsleitern, dass sie uns wichtig sind.“

Ebenfalls beteiligt an der Pack-Aktion ist Verena Rohde, Leiterin der Abteilung Tourismus und Kultur bei der Stadt Kevelaer, die ebenfalls den Zusammenhalt in der Marienstadt lobt. „Die Initiative zeigt, dass wir gemeinsam etwas bewegen können“, erklärt sie und unterstreicht die Bedeutung der Wallfahrt für die Stadt. „Die Pilger sind eine große Zielgruppe für uns und wir freuen uns, wenn sie spätestens nach der Pandemie wieder zu uns kommen. Deshalb legen wir dem Paket zum Beispiel eine Einladung zu einer Führung durch unseren Solegarten bei“, sagt sie.

Der Gottesdienst zur Eröffnung der virtuellen Pilgerleiter*innentagung wird ab 11.30 Uhr auf der Seite www.wallfahrt-kevelaer.de übertragen. Im Anschluss ist ein eigens für die Tagung produzierter Film zu sehen. Die diesjährige Wallfahrtszeit, die unter dem Leitwort „Atme in uns, Heiliger Geist“ steht, wird traditionell am Samstag, 1. Mai, eröffnet.