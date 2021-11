Gangster-Story zum Schieflachen

Wer einmal wieder aus vollem Halse lachen will, der sollte am Dienstag, 23. November 2021, um 20 Uhr, das Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer besuchen. Dort zeigt die Burghofbühne Dinslaken die für das Theater adaptierte Kultkomödie „Bang Boom Bang“ und sorgt für viel Vergnügen mit „Ruhrpott-Charme“.

Aushilfsgangster

Das Theaterstück erzählt die Geschichte von Kiffer und Gelegenheitsgangster Keek. Nachdem er gemeinsam mit seinem Kumpel Kalle eine Bank überfallen hat, wurde nur Kalle verurteilt und verhaftet. Keek sollte Kalles Anteil bis zu seiner Freilassung in einem Beutel aufbewahren. Jetzt wurde Kalle entlassen, aber das Geld ist weg. Keek fragt sich, wie er seine Schulden begleichen kann und sucht nach einem Plan – am besten ein todsicheres Ding. Er bittet seine Freunde um Hilfe und einer von ihnen schlägt vor, die Spedition des Chefs auszurauben. Dort soll es was zu holen geben. Zu viert begeben sie sich auf den Diebeszug und brechen mit in die Räumlichkeiten des Unternehmens ein. Hier erwartet sie eine große Überraschung – nämlich gähnende Leere. In der Lagerhalle ist nichts zu holen und im aufgebrochenen Tresor befinden sich nur wertlose Akten. Aus Wut und Ernüchterung schlägt einer der Diebe die Tür des Safes zu und Keek schreit auf, weil sein Daumen dabei abgetrennt wird und im Inneren des Tresors liegt. Was nun folgt, ist eine aberwitzige Geschichte von Freundschaften, Schuldgefühlen und was daraus entstehen kann. „Bang Boom Bang“ erzählt eine Verbrechensgeschichte, gespickt mit „Aushilfsgangstern“ und wahnwitzigen Missgeschicken.

Eintrittskarten für das Theaterstück „Bang Boom Bang“ der Burghofbühne Dinslaken können in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder per Telefon unter 02832 / 122-991, erworben werden. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) statt.