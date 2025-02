Gästeführung zum Internationalen Frauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2025 laden die Gleichstellungsbeauftragte der Wallfahrtsstadt Kevelaer und das Gästeführungs-Team zu einer besonderen Veranstaltung ein.

Im Mittelpunkt stehen die Geschichten starker Frauen aus Kevelaer und ihr Alltag – eine spannende Gelegenheit, bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten und ihre Lebenswege kennenzulernen.

Rundgang und gemütliches Beisammensein

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit einem etwa einstündigen Rundgang, der am Priesterhaus startet.

„Die eigens für diesen Tag konzipierte Führung gibt Einblicke in das Leben inspirierender Frauen und beleuchtet ihre wichtige Rolle in der Geschichte und Gegenwart Kevelaers“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Im Anschluss lädt die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen alle Teilnehmenden herzlich zu einem Kaffeetrinken und gemütlichen Beisammensein im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte ein. Hier bietet sich die Möglichkeit zum Austausch in lockerer Atmosphäre und zur Vertiefung der Eindrücke des Rundgangs.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für die Gästeführung sind ausschließlich im Vorverkauf im Ticketshop, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 10 Euro pro Person inklusive Kaffeetrinken. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in den Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992 erhältlich.