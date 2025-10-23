Die Musical-Charity-Gala „A Musical Journey“ konnte das Publikum begeistern Gänsehautmomente im Bühnenhaus

/ von Lisa Schweren

Christina Maria Brenner, Carl van Wegberg, Anna Thorén und Gerd Achilles auf der Bühne Foto: LS

Wenn man an Musicals denkt, dann meistens an die großen Lieder und die unglaublichen Stimmen der Darstellerinnen und Darsteller. Genau diese Momente will Dirk van der Koelen mit seinen „Q-events“ einfangen und das ist ihm im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus gelungen.

Am vergangenen Wochenende standen die vier Muscialstars Anna Thorèn, Christina Maria Brenner, Carl van Wegberg und Gerd Achilles an zwei Abenden auf der Bühne und führten das Publikum durch große Momente der Musicalwelt. Gemeinsam haben die vier über Monate an dem Programm für „A Musical Journey“ gearbeitet. Eine gemeinsame Gesamtprobe gab es jedoch erst am Abend vor der Premiere in Kevelaer. Davon war während der Show aber nichts zu merken.

Die Moderation des Abends übernahmen Korinna Evers und Katja Meeren vom „Trendguide Niederrhein“, einem der vielen Sponsoren des Abends. Weitere Sponsoren waren die Werbeagentur „Krause&Schwarz“ aus Kevelaer, die Niederrhein Nachrichten, Diebels Alt, ESN, der Airport Weeze, Rohr- und Kanaltechnik Möhring, die Stadtwerke Kevelaer, „LIGHTON“, die Volksbank an der Niers, das „elaya“-Hotel und das Autohaus „minrath“.

Die beiden Moderatorinnen versprachen „einen Abend voller Musik, Emotionen und Solidarität“. Denn zwei Euro des Eintrittspreise…