Der Ball rollt wieder – und das nicht nur in der Bundesliga, sondern auch beim Fußballturnier von Haus Freudenberg.

Am Samstag, 30. August, ist es wieder so weit: Das traditionelle Freudenberger Fußballturnier, welches – wie jedes Jahr – auf der Anlage des SV Fortuna Keppeln am Schafheider Weg in Uedem-Keppeln ausgerichtet wird, lädt zu sportlichen Begegnungen ein.

Spannende Spiele, sehenswerte Tore und leidenschaftlich kämpfende Teams sind garantiert, wenn zum Turnierbeginn um 10.15 Uhr der Anpfiff zur ersten Partie des diesjährigen Fußballturniers erfolgt.

Zwei Freudenberger Teams spielen mit acht eingeladenen Teams aus ganz NRW um die begehrten Pokale.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Uedem, Rainer Weber, wird die Geschäftsführerin Barbara Stephan um 10 Uhr das beliebte Kleinfeldturnier eröffnen.

Der Sieger des Traditionsturniers, das Haus Freudenberg mittlerweile schon zum 18. Male ausrichtet, wird im Finale ab ca. 16 Uhr ermittelt.

„Der Sieger des letzten Jahres, der FC Concordia Goch, der das Turnier 2024 zum ersten Mal gewann, hat sich in diesem Jahr starker Konkurrenz zu erwehren, um den von Bürgermeister Rainer Weber gestifteten Pokal wieder mit nach Hause nehmen zu können“, kündigt Turnierleiter Andreas Dietzsch an.

So werden unter anderem der Rekordsieger des Turniers, der SV Rees 1945, sowie der bisher dreimalige Gewinner, die Lebenshilfe Oberhausen, wieder in Keppeln mit dabei sein.

In der Turnierpause sorgt die Freudenberger Cheerleadergruppe „Dancing Queens and Kings“ für Stimmung und Entspannung.

Wer als fußballbegeisterter Zuschauer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, die Teams beim Turnier anzufeuern.

„Und auch wer Fan eines deftigen Nackensteaks, einer schmackhaften Bratwurst oder eines leckeren Stück Kuchens ist, wird in Keppeln nicht zu kurz kommen“, sagt Andreas Dietzsch.