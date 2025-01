Der SV Victoria Winnekendonk lädt zum „Walking Football“ ein Fußball im Alter

/ von Lisa Schweren

Das „Team“ beim Training vor Weihnachten. Foto: LS

Laut des Deutschen Olympischen Sportbundes steht Fußball in Deutschland auf Platz 1 der beliebtesten Outdoor-Sportarten. Wenn man an Fußball denkt, dann meistens an junge Männer, die auf dem Sportplatz zusammen kicken. Doch der Sport ist nicht nur in der jungen Generation beliebt, sondern auch bei Ü-50-Männern. Die sind aber oft aus körperlichen Gründen nur noch zum Zuschauen in der Lage. Doch eine neue Art des beliebten Spiels soll das ändern. Das sogenannte „Walking Football“.

„Walking Football ist eine Fußball-Variante, die vor allem unter dem Motto ‚gesunder Fußball‘, ‚Fußball ein Leben lang‘, Diversität und Integration gespielt werden soll“, so die Richtlinien des Fußballverbands Niederrhein über die Sportart.

Sie soll „den Reiz des Fußballspielens und des Mannschaftssports allen ermöglichen, für die die Ausübung des klassischen Fußballs ein zu hohes Verletzungsrisiko birgt oder zu dynamisch ist.“ Der Fußballverband Niederrhein setzt sich deshalb für die Verbreitung von „Walking Football“ ein.

Erste Mannschaft

Der SV Victoria Winnekendonk ist der erste Verein im Kevelaerer Stadtgebiet, der nun eine Mannschaft gegründet hat. Seit ungefähr einem Monat treffen die Männer sich samstags auf dem Sportplatz des Vereins zum Kicken.

Viele der Spieler haben bereits neue Knie oder Hüften und könnten beim klassischen Fußball gar nicht mehr teilnehmen. Doch die neuen Regeln machen ein erneutes Spielen wieder möglich.

Wie d…