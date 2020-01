Fürsorge für die Kleinsten

Viele Gäste und Besucher waren zur offiziellen Eröffung der „Zahnwelten Paeßens“ auf die Hüls gekommen. Familie Paeßens aus Kalkar eröffnete in zweiter Generation jetzt die dritte Dentalpraxis in Kevelaer (neben Kalkar und Kleve).

„Wir wollen mit eigenem Fotostudio, mit dem digitalen Zahntechniklabor inklusive 3D-Druck und einem OP-Bereich nichts dem Zufall überlassen“, sagt Dr. med. dent. Fritz Paeßens.

Er hat die zahntechnische Leitung in Kevelaer übernommen und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Dr. med. dent. Theodor Paeßens. „Insbesondere liegt uns die Kinderzahnheilkunde am Herzen. Wir haben dafür in der Praxis in Kevelaer Schwerpunkte gesetzt, um von Beginn an ein Höchstmaß an fachlicher Behandlung und erstklassiger Fürsorge für unsere kleinsten Patienten zu bieten.“

Für die Eröffnungsansprachen waren die Bürgermeisterinen aus Kleve, Sonja Northing, und Kalkar, Dr. Britta Schulz, angereist. Auch Theodor Brauer war dabei. Der ehemalige Bürgermeister von Kleve lobte neben dem unternehmerischen Engagement der Familie Paeßens, die er aus seiner Amtszeit in Kleve sehr gut kennt, auch den Gastredner Hans-Josef Bruns als Wirtschaftsförderer der Wallfahrtsstadt Kevelaer dafür, dass man die Rahmenbedingungen für diese Ansiedlungen geschaffen habe.

Das schlüssige Konzept des Gradierwerkes mit heilender Sole, dem angrenzenden Park, dem Hotel und das MVZ seinen im Mittelpunkt des Kreises Kleve schon etwas ganz Besonderes, das seinesgleichen in der Region suche. Für ihn sei das so etwas wie ein „Health Valley“, das auf der Hüls entstanden sei, führte Theodor Brauer in seiner Ansprache aus.

Das Familienunternehmen Paeßens wird gesteuert von Theodor Paeßens und seiner Frau Maria, die sich neben der Familie mit vier Kindern, um alle nicht zahnärtzlichen Belange im Unternehmen kümmert. Sohn Karl befindet sich auf der Zielgeraden, um ebenfalls Dr. med. dent. zu werden. „Wir sind in der ersten Ausbauphase mit mehr als 20 Mitarbeitern, und wenn alles planmäßig verläuft, mit rund 35 bis 40 Personen für unsere Patienten in Kevelaer tätig“, sagt Paeßens sen. „Das Erfreuliche ist, dass wir bereits einige Mitarbeiter aus Kevelaer gewinnen konnten und sich die hier tätigen Zahnärzte auch häuslich in Kevelaer niederlassen werden.“