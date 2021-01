Für mehr Qualität in der Ganztagsbetreuung

Die beiden Kreis Klever CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Günther Bergmann und Margret Voßeler-Deppe freuen sich darüber, dass Bund und Länder mit einem Investitionsprogramm den Ausbau der Infrastruktur in der schulischen Ganztagsbetreuung weiter fördern.

Eine gute Infrastruktur in der Ganztagsbetreuung an Schulen ist wichtig, denn ganztägige Betreuungsangebote sind zentrale Bestandteile von mehr Bildungsgerechtigkeit.

Für die Schulen in unserem Kreis stehen gut 3,2 Millionen Euro für den weiteren Ausbau der Kapazitäten und die Verbesserung der Qualität in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung.

Hierzu erklärt Dr. Günther Bergmann: „Die Anfragen an uns als Landespolitiker in der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt: Die Kommunen als Schulträger sind bereit und warten auf diese Investitionsmittel für die Ganztagsbetreuung. Die Förderrichtlinie schafft jetzt Planungssicherheit. Die 3,2 Millionen Euro werden helfen, neue ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote an den Grundschulen aufzubauen und die Qualität bei bestehenden Ganztagskonzepten zu stärken.“

Margret Voßeler-Deppe fügt hinzu: „Viele Schülerinnen und Schüler sind während der Pandemie ins Hintertreffen geraten, weil sie unter erschwerten Bedingungen zu Hause statt im Klassenverband und mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer in der Schule lernen mussten oder müssen. Insbesondere an den Grundschulen, wo der direkte Kontakt, persönliche Beziehungen und Geborgenheit noch sehr wichtig sind, wiegen solche Einschnitte schwer. Deshalb ist es richtig, jetzt hier zu investieren und dafür zu sorgen, dass unsere Jüngsten nach der Corona-Pandemie noch bessere Lernbedingungen vorfinden.“

Die Schulträger der Wallfahrtsstadt Kevelaer dürfen sich über einen Förderbetrag von insgesamt 311.400 Euro freuen.