Die Ansprüche sind hoch: „Wir wollen jedem Kunden das passende Angebot machen“, sagt Denis Brüggemeier. Seit der Neubau an der Egmontstraße unübersehbar in die Höhe wächst, plant Edeka Brüggemeier den individuellen Innenausbau des neuen Marktes. Das Kevelaerer Blatt sprach mit den Verantwortlichen in der Winnekendonker Zentrale des Unternehmens.