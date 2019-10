Gegen viertel vor elf stiegen die Mitglieder des Theaterchores Niederrhein auf dem Parkplatz vor der Dreifachturnhalle in den dort parkenden Bus, der sie über die Grenze in das benachbarte Venray transportieren würde. Gut 40 Mitglieder des Chores hatten sich für diesen ganz besonderen Auftritt zusammengefunden. Den Kontakt zu den Veranstaltern der Feier hatte die Mitbegründerin des Chores und gebürtige Niederländerin Marloes Lammerts geknüpft. An einer Lichtung am „Kasteelplaats“ war ein großes Festzelt aufgebaut, vor dem der Bus hielt und wo die Chormitglieder unmittelbar aussteigen konnten. Dort wurden sie von Jos Gerritsen von der „Stichting Cultuurpodium Geijsteren“ herzlich begrüßt.

„Das ist ein einmaliges Erlebnis – 75 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges, wo Venray befreit worden ist. Heute sind überall Feierlichkeiten“ sagte Gerritsen.