Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. hat viele Angebote in der Wallfahrtsstadt Für Frauen da sein

/ von Lisa Schweren

Verena Pichmann (Verwaltung Frauenfachberatung), Nicole Zigan (FrauenFachberatungsstelle), Katrin Geraths (Übergangswohnen #hopes), Christiane Peulen (Gleichstellungsbeauftragte Wallfahrtsstadt) und Dieter Paeßens (Geschäftsführer SkF) (v. l.) Foto: LS

2022 öffneten sich die Türen des Übergangshauses des Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (SkF) auf der Holbeinstraße in Kevelaer. Passend dabei der Name „#hopes“, zu Deutsch „Hoffnungen“, denn genau das ist das Ziel des Hauses und aller Angebote der SkF: Frauen in schwierigen Lebenslagen beistehen und ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Dazu gehören verschiedenste Angebote, die der SfK in einem Pressegespräch vorstellte.

Bereits seit Juni 2023 findet jeden Donnerstag um 10 Uhr ein offenes Frühstück im Übergangshaus #hopes statt. Dort können Frauen gegen einen kleinen Kostenbeitrag von 1,50 Euro gemeinsam frühstücken und sich austauschen. Sie sollen so informelle Kontakte knüpfen können, ohne direkt die Schwelle eines Beratungsgesprächs nehmen zu müssen. Denn, wie Nicole Zigan von der „FrauenFachberatungsstelle“ erklärt, fällt es manchen Frauen schwerer, nach Hilfe zu fragen als anderen. „Dabei braucht jede Mal Hilfe“, so Zigan. Solche lockeren Runden sollen daher als niederschwelliges Angebot dienen, das später zu einer intensiveren Hilfe führen kann.

Und das scheint anzukommen, so berichtet Verena Pichmann, die das Frühstück organisiert, dass bereits Frauen Freundinnen mitgebracht haben, die ein Problem haben und sich Unterstützung wünschen. Diese Unterstützung zur Verfügung zu stellen, ist das Hauptziel der SkF in Kevelaer. Leider sei das nicht immer so einfach, wie Katrin Geraths, die das Übergangshaus betreu…