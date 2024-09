Für eine Handvoll Sand

Sie kam mit einer Handvoll Sand und eroberte mit ihrem außergewöhnlichen Talent die Herzen ihres Publikums. Irina Titova bezeichnet sich selbst als die „QUEEN OF SAND“ und versteht es wie keine andere, die Flüchtigkeit des Augenblickes für einen magischen Moment auf die Leinwand zu bringen. Schon seit 2018 auf ihrer ersten Deutschlandtournee zog sie damit ihre Zuschauer in den Bann, nahm sie mit auf eine Reise „In 80 Bildern um die Welt“ und will nun 2025 mit einer neuen Sandmalerei-Show für strahlende Augen sorgen.

Es geht dabei in „Die fabelhafte Welt des Films“. Die Zuschauerinnen und Zuschauer begleiten einen jungen Mann auf seinem aufregenden Weg und tauchen dabei ein in die schönsten und bekanntesten Filmszenen aus der Traumfabrik Hollywood. Mit atemberaubender Geschwindigkeit lässt die „Sandkönigin“ ihre Bilder auf einer von unten beleuchteten Glasscheibe entstehen, die auf eine Leinwand projiziert werden. Hier begegnet der Protagonist aus Sand den großen und kleinen Heldinnen und Helden unserer Lieblingsfilme. Er trifft den Außerirdischen E.T., der so dringend nach Hause telefonieren möchte, und tröstet ihn mit wahrer Freundschaft in seinem Heimweh. Mit dem Glücksdrachen Fuchur aus der „Unendlichen Geschichte“ fliegt er über die Weltmeere, reist mit Marty McFly und Doc Brown im DeLorean „Zurück in die Zukunft“, hört mit Ingrid Bergman noch einmal das berühmte Lied „Casablanca“, um schließlich auf der Parkbank als Forest Gump Pralinen zu essen. Und vielleicht trifft er anschließend noch das Mädchen seiner Träume, hilft ihr mit der Wassermelone und sie tanzen gemeinsam ins Happy End?

Forrest Gumps Mama hat immer gesagt, dass das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist – und so ist auch die Show der Sandkünstlerin. Man weiß nie, was als Nächstes kommt, Irinas Hände und der Sand sind in ständiger Bewegung, wenn sie ihn mit beeindruckender Präzision auf die Scheibe rieselt und ihm Leben einhaucht. Die Szenen fließen gekonnt ineinander über, überraschen, begeistern, verzaubern und so ganz nebenbei erfährt das Publikum auch noch die Entstehungsgeschichte Hollywoods.

Begleitet von der unverwechselbaren Stimme des international bekannten deutschen Filmstars Sky du Mont als Erzähler und den berühmten Melodien der gefragtesten Komponisten Hollywoods wie Klaus Badelt, Hans Zimmer, John Williams, Alan Silvestri oder Giorgio Moroder erschafft die talentierte Künstlerin jeden Abend eine einmalige Atmosphäre. Als Regisseur und Autor der Reise durch die Welt des Films konnte der bekannte österreichische Schauspieler Alexander Jagsch gewonnen werden.

Zwischen schönsten Erinnerungen an die unvergesslichen Szenen und der bittersüßen Wehmut, dass nichts von Dauer ist, genießen die Zuschauer mit jedem Sandkorn die Faszination des Augenblicks.

Irina Titova „QUEEN OF SAND“ – Es war einmal Hollywood

Freitag, 11. April 2025

20 Uhr

Konzert- und Bühnenhaus

Ticketlink:

https://www.eventim.de/event/irina-titova-queen-of-sand-es-war-einmal-in-hollywood-konzert-und-buehnenhaus-kevelaer-18726300/