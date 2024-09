Beim Zukunftstag am KvGG lernten die Schülerinnen und Schüler alles über Steuern, Versicherungen und Co. Für das Leben gewappnet

/ von Lisa Schweren

Die Referentinnen und Referenten mit einem Teil der Schülerinnen und Schüler Foto: LS

Alles begann 2015 mit einem Tweet einer Kölner Schülerin, die sich auf der Social-Media-Plattform Luft machte über das deutsche Schulsystem. „Ich kann Gedichtanalyse in vier Sprachen schreiben, habe aber keine Ahnung von Miete, Steuern und Versicherungen“, beschwerte sie sich dort. Juri Galkin und Lorenzo Wienecke, beide zu dem Zeitpunkt selbst noch Schüler, kannten das Problem und fanden, da müsse man was machen. Sie gründeten die „Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung“ und riefen 2019 den Zukunftstag ins Leben. Ein Projekttag, an dem Schülerinnen und Schüler eben genau diese Dinge doch lernen. Genau so ein Tag fand am vergangenen Mittwoch im Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer statt.

Tag voller Wissen

Die Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 konnten sich auf einen Tag voller neuer Informationen freuen. Diese kamen von ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten. Sie wurden im Vorfeld durch die Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung angefragt. Mit dabei waren zum Thema Finanzen Eva Endress von der Volksbank an der Niers, zum Thema Versicherung Luis Berndt von der KKH Kaufmännische Krankenkasse, zum Thema Steuern Fabian Krippahl von der LHK Steuerberatungsgesellschaft und zum Thema Wohnen Michael Gey von Jürgen Aben Immobilien.

Im Vorfeld erklärten die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich auf mehr Wissen für die Zukunft freuen. Sie finden es wichtig, auch mal was zu lernen, das nicht akademisch ist.

Besonders interessant für viele ist das Thema Wohnen. So träumen sie schon jetzt von der ersten eigenen Wohnung. Aber auch die Steuererklärung finden sie interessant. „Da kann man was relativ Komplexes lernen, zu dem man sonst nichts lernt“,…