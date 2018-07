Für Christus gefangen

Am vergangenen Wochenende war der albanische Kardinal Ernest Simoni-Troshani zu Gast, der mit seinen 89 Jahren einer der letzten Überlebenden des kommunistischen Schreckensregimes in Albanien ist und der durch seine unbeirrbare Treue zum Glauben als lebender Märtyrer gelten kann. Mehrmals war er zum Tod verurteilt, aber immer wieder begnadigt worden. Viele Jahre verbrachte er als Priester im Gefängnis und unter Zwangsarbeit. Am Wochenende gab er Zeugnis über sein bewegtes Leben. Die Medjugorje Gebetsvereinigung Regina Pacis Kevelaer hatte ihn eingeladen anlässlich ihres neunten Medjugorje-Pilgertages in Kevelaer. Im Forum Pax Christi gab es neben seinem Zeugnis Gebet, Anbetung und Lobpreis durch die Gemeinschaft Totus Tuus. Zudem war Kardinal Simoni Hauptzelebrant der Abendmesse am Samstag und des Pontifikalamtes am Sonntag.