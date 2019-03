Fünf Plätze für lokale Künstler

Ganz unterschiedliche Menschen, viele gute Ideen und anregender Austausch – so lässt sich die Ideenschmiede zum Rahmenprogramm des zweiten „Internationalen Madonnari-Festival“ in kurze Worte fassen, die im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte stattfand.

Der Verein „wirKsam e.V.“ hatte eingeladen, um den Grundstein für ein vielseitiges, künstlerisches Rahmenprogramm zu legen (das KB berichtete). Veranstaltet wird dieses Festival der Straßenmalkunst vom 20. bis 22. September von der Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit „FreddArt Streetpainting“, der Kirchengemeinde St. Marien und weiteren Partnern.

Stadtmarketing

„Kinder aktiv einbeziehen, altes Kevelaerer Kunsthandwerk präsentieren, thematisch passende Sonderführungen im Museum und in den Kirchen, Workshops und Vorträge im Forum Pax Christi oder in der Museumsschule, Musikalisches, längere Öffnungszeiten des Einzelhandels am Freitag- und Samstagabend, begleitet von einem attraktiven Abendprogramm und ein klares Statement für eine offene, tolerante und demokratische Gesellschaft,“ fasst Fredda Wouters die wertvollen Anregungen und vielfältigen Gespräche des Abends zusammen.

Zum weiteren Vorgehen erläutert Anne van Rennings: „Wir werden die Ideen des Abends zusammenfassen und gemeinsam mit dem Stadtmarketing und St. Marien auswerten. Sicherlich wird einiges in das Gesamtkonzept einfließen.“ „Wir freuen uns, das Festival gemeinsam mit wirKsam e.V. und den anderen Kooperationspartnern weiter zu gestalten und breiter aufzustellen. Die Ideenschmiede war dafür ein guter Auftakt und wir nehmen zahlreiche wertvolle Anregungen mit in die weitere Vorbereitung der Veranstaltung“, so Eva Hundertmarck, die sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Barbara Unkrig-Schläger für das Stadtmarketing Kevelaer aktiv an der Ideenschmiede beteiligte.

Ein wichtiges Thema des Abends war die geplante Einbeziehung lokaler Künstlerinnen und Künstler beim Festivalprogramm. Fredda Wouters freute sich zu berichten, dass es in diesem Jahr erstmals bis zu fünf Plätze für lokale Madonnari-Künstler geben wird. Neben den internationalen Profis werden so Kevelaerer Künstler die Möglichkeit erhalten, eigene christliche Motive mit Pastellkreide auf 2 x 2 Meter großen Spanplatten zu gestalten. Erste konkrete Vorschläge machten bereits bei der Ideenschmiede die Runde.

Das Kunst-und Kreativnetzwerk wirKsam e.V. freut sich über zahlreiche weitere Vorschläge und Interessenbekundungen an info@wirksam-ev.de. Interessierte erhalten dann in den nächsten Monaten die Infos zum Bewerbungsverfahren als Madonnari-Künstler. Darüber hinaus wurden weitere Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler, die Einbeziehung von Galerien und verschiedene Möglichkeiten für die Beteiligung von Kevelaerer Musikern und Performancekünstlern angedacht und in den Ideenpool aufgenommen.

Belebung der Innenstadt

Eine Anregung von wirKsam e.V. richtet sich in diesem Zusammenhang direkt an den Einzelhandel, die Gastronomie und die Straßenwerbegemeinschaften: „Wer interessiert ist, beispielsweise Straßenkünstler zu sich ins oder vor das Geschäft einzuladen oder Künstlerpatenschaften zu übernehmen und so seinen Teil zum Festivalprogramm und zur Belebung der Innenstadt beizutragen, kann sich gerne an uns wenden. Wir helfen gerne beim Kontaktaufbau“, erläutert Fredda Wouters und merkt gleichzeitig an, dass ein Künstlerengagement stets mit einer angemessenen Gage verbunden sein sollte.

Interessierte können sich an den Verein wenden. Erste Informationen zu den Aktivitäten des Vereins, zu Fördermöglichkeiten und die Kontaktdaten gibt es auf www.wirksam-ev.de.