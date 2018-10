Viele Vertreter von Kevelaerer Einrichtungen, Schulen, Verbänden und Vereinen versammelten sich im Foyer des Bühnenhauses zu der Auftaktveranstaltung unter dem Titel „Jugendhilfeplanung als strategisches Instrument zur Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe. Neuorientierung der Jugendhilfeplanung in Kevelaer“.„Wir wollen die Neuerungen erstmal kennenlernen“, hoffte Wolfgang Toonen vom Stadtjugendring mehr über die Neuausrichtung der Jugendhilfeplanung zu erfahren. „Wo wir als Vereinsvertreter arbeiten, macht man sich ständig Gedanken und diskutiert alle zwei Jahre, was noch up to date ist.“Michael Maaßen, Mitglied im Unterausschuss, stellte klar, dass aus seiner Sicht die Debatte um eine Neuausrichtung der Jugendhilfeplanung eine Notwendigkeit und Verpflichtung sei: „Das ist nicht mehr so wie bei uns in den 80er Jahren auf dem Spielplatz.“Man wolle die Informationen weitergeben, warum Jugendhilfeplanung nötig sei „und wie stellten wir uns das für Kevelaer vor“, weckte die Organisatorin des Abends, Ruth Tröschkes, das Interesse der Zuhörer. Aus diesem Grund habe man die Einladungen „bewusst breit angelegt“. Das Ganze soll „mit Ihnen stattfinden, damit Sie wissen, das ist der Stand der Dinge“, ergänzte Bürgermeister Dominik Pichler.Sandra Rostock vom Landesverband Rheinland führte in einem 30-minütigem Vortrag in die gesetzliche…Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.