Fünf gewinnt – Kneipp mischt die Karten neu

Druckfrisch und auf der Homepage: das Programm für 2026 des Kneipp-Vereins Gelderland ist soeben erschienen. Für alle, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten, aber auch für diejenigen, die schon lange die Gesundheitsangebote des Kneipp-Vereins aktiv wahrnehmen, liegt das Heft mit dem reichhaltigen Programm an allen bekannten Orten zum Mitnehmen aus.

Gemäß des vom Kneipp-Verband ausgegebenen Mottos: „Fünf gewinnt. Die Kraft der Kneippschen Elemente“ bietet der Kneipp-Verein Gelderland eine breite Palette an Aktivitäten für alle Altersgruppen im Bereich Gesundheit, Prävention und Umweltbildung an. Die fünf Elemente bilden die Basis für die Kneippsche Gesundheitslehre. „Ich spreche gerne von einem HEBEL, mit dem man sich in Bewegung setzen auf positiv auf die Gesundheit wirken kann,“ sagt Liss Steeger, die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Gelderland. „H steht für die Heilkraft des Wassers, E für eine ausgewogene Ernährung, B für Bewegung, E wie Extrakte aus Kräutern und L wie Lebensrhythmus. Diese fünf Elemente spiegeln sich in unserem breiten Kursangebot wider. Da ist für jeden das Richtige dabei.“ Die teilweise seit Jahren bestehenden Kurse von Aquafitness über Pilates, Rehasport und Yoga werden in bewährter Form fortgeführt. Neue Kursangebote für Achtsamkeit, Heilsames Singen oder verschiedene Entspannungstechniken erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Der Kneipp-Verein konnte neue Kursleiter in diesem Bereich gewinnen und so sein Programm gezielt ausbauen. Viele Angebote, wie auch das inzwischen schon etablierte Waldbaden, werden im Freien durchgeführt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Workshops im Kneipp-Erlebnis-Garten in Wetten. Dort werden sowohl Erwachsene als auch Kinder an ein naturnahes Gärtnern herangeführt. Höhepunkt des Gartenjahres ist das gemeinsame Erntedankfest. „Ein besonderes Anliegen sind die zahlreichen Angebote für Kinder,“ sagt Liss Steeger. „Ob im Wald oder auf dem Bauernhof, überall gibt es für Kinder viel zu entdecken. Die Wald Clean-up Tage sind Umweltbildung ohne Zeigefinger. Außerdem bieten wir Kurse für Kinderyoga und ‚Spaß und Spiel rund um den Ball‘ an.“ Mit einer Familien-Mitgliedschaften gibt es die Möglichkeit, an allen Kursen und Aktionen zu reduzierten Gebührensätzen, manchmal auch kostenfrei, teilzunehmen. Beratung und Informationen erhalten Interessenten in der Kneipp-Geschäftsstelle am Markt 17 in Geldern oder auf der Homepage. Ein Blick ins neue Programm lohnt sich, so kann jeder für sich die Karten neu mischen, neue Aktivitäten kennenlernen und Bewährtes vertiefen.

Das neue Programmheft des Kneipp-Vereins Gelderland ist ab sofort bei den Kooperationspartnern sowie in der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern erhältlich. Auch im Prospektkasten außerhalb sowie im Kneipp-Bücherschrank sind Exemplare vorhanden. Online ist das Programm unter https://kneippverein-gelderland.de/anmeldung einsehbar, dort sind auch die Anmeldungen möglich. Anfragen werden per E-Mail an kneipp@kneippverein-gelderland.de entgegengenommen. Die Öffnungszeiten der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern sind dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Tel. 02831 993880 www.kneippverein-gelderland.de.