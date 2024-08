Führungen im Museum

Noch bis zum 1. September 2024 präsentiert das Niederrheinische Museum in Kevelaer das umfangreiche Werk des Künstlers Hans Mennekes (1911 – 1983) aus Weeze. Als gelernter Glasmaler fühlte sich der Handwerker ebenso zum künstlerischen Entwurf berufen und schuf sowohl traditionelle als auch unkonventionellere Glasmalereien. Von dieser Technik aus entwickelte er zudem ganz außergewöhnliche Aquarelle aus abstrahierten Formen und entwarf schließlich für die unterschiedlichsten Kunsthandwerke die erstaunlichsten Kunstobjekte.

Bei einem geführten Rundgang durch die monografische Sonderschau erfahren die Besucherinnen und Besucher nicht nur alles über Mennekes künstlerische Entwicklung vom Klassischen bis hin zur Abstraktion, sondern lernen auch den Künstler und sein Werk durch die kleinen Geschichten hinter den Dingen von einer einzigartigen Seite kennen.

Die letzten Führungen durch die Sonderausstellung „Hans Mennekes – Sein Lebenswerk“ finden am Sonntag, 18. August 2024 um 14.30 Uhr und am Samstag, 31. August 2024 um 11 Uhr statt. Eine Anmeldung ist dabei nicht erforderlich, es ist lediglich eine Gebühr von 5 Euro pro Person an der Kasse zu entrichten.