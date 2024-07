Seit dem 5. Mai 2024 präsentiert das Niederrheinische Museum in Kevelaer das umfangreiche Werk des Künstlers Hans Mennekes (1911 – 1983) aus Weeze. Bei einem geführten Rundgang durch die monografische Sonderschau erfahren die Besucherinnen und Besucher nicht nur alles über Mennekes künstlerische Entwicklung vom Klassischen bis hin zur Abstraktion, sondern lernen auch den Künstler und sein Werk durch die kleinen Geschichten hinter den Dingen von einer einzigartigen Seite kennen.

Die nächsten Führungen durch die Sonderausstellung „Hans Mennekes – Sein Lebenswerk“ finden am Sonntag, 28. Juli 2024, um 14.30 Uhr und am Mittwoch, 7. August 2024, um 15 Uhr statt. Eine Anmeldung ist dabei nicht erforderlich, es ist lediglich eine Gebühr von 5 Euro pro Person an der Kasse zu entrichten.