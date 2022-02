Führung zum Gedenken an Agnes Reppmann-Monreal

Am Samstag, 19. Februar 2022, wäre die Stickmeisterin Agnes Reppmann-Monreal aus Bedburg-Hau 90 Jahre alt geworden. Wahrlich war sie nicht nur eine wortwörtliche Meisterin ihres Fachs, sondern sie verstand es, regelrechte Bilder mit Nadel und Garn zu „malen“ und somit das Handwerk mit der freischaffenden Kunst zu verbinden.

Darum widmet das Niederrheinische Museum in Kevelaer der besonderen Künstlerin an ihrem Geburtstag eine Sonderführung, in der ihre außergewöhnlichen Arbeiten vorgestellt werden. Dabei werfen die Besucher*innen auch einen Blick in die ausgestellten Ateliers der Stickerei, Glasmalerei und Goldschmiede, um Spannendes über das Künstlerische im Handwerk zu erfahren.

Die Veranstaltung beginnt am 19. Februar 2022 um 14 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne entgegen unter Tel. 02832-954120, als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de oder persönlich an der Museumskasse. Es gilt die 2G-Regel.