Führung durchs Haus te Gesselen

Am 24. Mai erwartet interessierte „NuK“-Mitglieder (Natur und Kultur im Achterhoek e.V.) um 15 Uhr eine spannende Führung durch das Haus te Gesselen.

Im Jahr 1247 wurde die Wasserburg „Haus te Gesselen“ erstmals urkundlich erwähnt und hat seither eine wandlungsvolle Zeit erlebt. Brandschatzungen, Abrisse und Wiederaufbau formten das heutige Aussehen des Gebäudes, welches als das am besten im originalen Zustand erhaltene Herrschaftshaus am Niederrhein gilt. Genutzt wurde es von Adelsgeschlechtern und zwischenzeitlich sogar als landwirtschaftlicher Pachthof. Seit 1930 bedrohte der sinkende Pegel der Niers, in dessen Auen Haus te Gesselen erbaut wurde, die Standfestigkeit des Gebäudes, da die stützenden Pfähle im Grund zu verrotten begannen. Bis 1980 war die Standfestigkeit des Mauerwerkes gefährdet. Den umfangreichen Restaurierungsarbeiten der damaligen Besitzerfamilie Keuck ist der Erhalt zu verdanken.

Heute befindet sich das Haus im privaten Besitz eines NuK-Mitglieds. Aus diesem Grund haben NuK-Mitglieder die Möglichkeit, eine exklusive Führung durch die wechselvolle Geschichte des Hauses zu erhalten. Petra Cleven, die neue Eigentümerin, die sich dem Erhalt des Hauses verschrieben hat, wird ihre Türen öffnen und durchs Haus geleiten. An ihrer Seite wird auch die sachkundige Vorbesitzerin Frau Keuck mit von der Partie sein.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich für NuK-Mitglieder möglich. Diese richten ihre verbindliche Anmeldung zeitnah an info@nuk-achterhoek.de.