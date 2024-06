Frühschwimmen im Freibad

Während der Sommerferien finden die alljährlichen Wartungsarbeiten im Hallenbad statt. In dieser Zeit bleibt das Hallenbad geschlossen. In den vergangenen Jahren entfiel für diesen Zeitraum auch immer das Frühschwimmen. Erstmalig soll in diesem Jahr die Möglichkeit des Frühschwimmens nun auch im Freibad angeboten und getestet werden.

In den Sommerferien öffnet das Freibad daher ab dem 10.07.2024 immer mittwochs von 6 bis 8 Uhr für alle Frühaufsteher.

Ein besonderes Angebot für alle, die mit einem erfrischenden Sprung ins kühle Nass in den Arbeitstag starten wollen oder morgens einfach entspannt dem Sonnenaufgang entgegenschwimmen und die ersten Sonnenstrahlen genießen wollen.

Zwischen 8 und 10 Uhr schließt das Freibad dann nochmals für die dann noch notwendigen Vorarbeiten für den anschließenden

Badbetrieb.

Für das Frühschwimmen gelten die regulären Eintrittspreise, Mitglieder des Bädervereins Kevelaer e.V. erhalten mit ihrem Mitgliedsausweis freien Eintritt. Für Fragen rund um die Mitgliedschaft im Bäderverein stehen Vorstandsmitglieder noch bis zum 20.07. jeden Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr persönlich als Ansprechpartner im Freibad zur Verfügung.

Weitere Informationen und eine Übersicht der Preise sind abrufbar auf www.kevelaer.de/freibad.