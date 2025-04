Frühlingshafte Entdeckungen

Im Rahmen des Vitalprogramms lädt das Kevelaer Marketing zu zwei spannenden Veranstaltungen ein, die Naturfreunde und Genussliebhaber gleichermaßen begeistern sollen.

Am Samstag, 26. April 2025, findet ein Kräuterspaziergang rund um den Solegarten St. Jakob statt. Unter der fachkundigen Leitung von Kräuterexpertin Ute Stehlmann vom „Kneipp-Verein Gelderland e.V.“ erkunden die Teilnehmenden die duftenden Frühlingskräuter in der Umgebung. Der Spaziergang beginnt um 14 Uhr und bietet die Möglichkeit, essbare Kräuter kennenzulernen, die sich hervorragend in der heimischen Küche verwenden lassen.

„Die Teilnehmenden lernen, wie wertvoll diese Kräuter für ihre Gesundheit sein können“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Am nächsten Tag geht es dann mit einer geführten Radtour weiter. Treffpunkt ist ebenfalls der Solegarten St. Jakob, wo die Tour um 11 Uhr startet. Die Teilnehmenden radeln eine Strecke von 20 bis 30 km durch die malerischen Wiesen und Wälder der Umgebung.

„Die Teilnehmenden können auf dem Rad die vielen schönen Ecken Kevelaers auch außerhalb der Innenstadt entdecken“, erklärt Moira-Lou Kröll, Mitarbeiterin beim Kevelaer Marketing und Organisatorin der geführten Radtour.

Während der Tour werden spannende Details und Wissenswertes über Kevelaer und seine Umgebung vermittelt. Die Rückkehr in den Solegarten St. Jakob ist gegen 13.30 Uhr geplant. Im Anschluss an die Radtour bietet sich die Gelegenheit, sich im Gradierwerk zu erholen oder sich im Kneipp-Becken zu erfrischen.

Für die Radtour sind ein verkehrstaugliches Fahrrad sowie ein Fahrradhelm für die eigene Sicherheit erforderlich. Zudem sollten die Teilnehmenden Verpflegung für unterwegs mitbringen.

Tickets für die Veranstaltungen sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 3 Euro pro Person. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Veranstaltungen anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.