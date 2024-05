Frühlingserwachen in Kevelaer

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Kevelaer blüht auf“. Für die passende Frühlingsstimmung werden die Beete in Kevelaer von örtlichen Gartenbaubetrieben und dem städtischen Bauhof mit neuen Pflanzen bestückt.

Stadtbummel im Frühling

Zum Frühling in diesem Jahr steht wieder die Neugestaltung der Beete in der Wallfahrtsstadt an. Mehr als 2.500 Pflanzen werden für die Verschönerung genutzt: Darunter Eisenkraut, Fuchsien, Köcherblumen und zwei Arten der Dipladenia. „Durch die farbenfrohe Bepflanzung der Beete wird der Schaufensterbummel in Kevelaer noch schöner. Mit Blumen und Vogelgezwitscher lässt sich auch die Tasse Tee oder Kaffee besonders gut genießen“, sagt Citymanager Tobias Nelke.

In Kooperation mit ansässigen Gartenbaubetrieben sorgt die Wallfahrtsstadt für die Verschönerung der Beete. Die Aktion „Kevelaer blüht auf“ findet zweimal jährlich im Frühling und im Herbst statt. Bereits seit einigen Jahren unterstützen die Gartenbaubetriebe Eurofleurs Elbers, Gartenbau André Arts, Gartenbau Baumann, Gartenbau Dirk Angenendt, Gartenbau Thoennissen und Topfpflanzen Hannen durch Blumenspenden oder vergünstigte Pflanzen die Aktion. Die Mitarbeitenden des Bauhofs kümmern sich um die Bepflanzung und Pflege der Beete. Gemeinsam wird dann der Frühling in Kevelaer eingeläutet.