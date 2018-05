Zahlreiche Besucher nutzten die „Kreis Klever KulTourtage“ in Verbindung mit dem Internationalen Museumstag, um sich im Niederrheinischen Museum für Volkskunde umschauen zu können. „Netzwerk Museum: Neue Wege – neue Besucher“ ist ein Motto voller Dynamik“, fand der noch amtierende Museumsleiter Burkhard Schwering, der am 30. Juni offiziell in den Ruhestand geht. „Museen leisten einen großen Beitrag zur Kultur des Landes“, unterstrich der Fachmann, der sich auch nochmal zu der außergewöhnlichen Henschel-Ausstellung äußerte.



„Das war ein „Ringeltäubchen“, wurde er in der Einordnung fast poetisch. „Das kann der Auftakt zu einer Entwicklung sein, der uns viele neue künstlerische Talente bescheren kann“, sah er auc…

