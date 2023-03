So, jetzt ist es soweit: Der Frühling ist da und keiner geht hin. Da freut man sich den ganzen langen Winter auf die ersten Sonnenstrahlen, da will man die Kiepe vollpacken mit allerlei fröhlich-frühlingshaften Dingen – und dann das: Die anderen wollen nicht. Der Verkaufsoffene Sonntag fällt aus, musste ich in meiner Heimatzeitung lesen.

Ja was ist denn da los? Haben die Kollegen Kaufleute kein Personal mehr? Kümmert sich etwa wieder keiner um die Organisation? Man habe „nicht genug Marktbestücker zu diesem Thema“ gewinnen können, heißt es aus den Reihen der Handeltreibenden. Aha. Das Thema „Frühling“ ist also am Markt offensichtlich keines mehr.

Na dann mal viel Spaß beim weiteren Winterschlaf, kann ich da nur sagen. Ist schon ziemlich peinlich, wenn sich die Stadt abmüht, Anträge stellt, sich zum x-ten Male mit der Gewerkschaft anlegt und auch sonst jede Menge Arbeit da reinsteckt, und dann heißt es: Nee, wir wollen doch lieber nicht.

Wer zahlt jetzt eigentlich die bislang geleistete Arbeit, frage ich mich? Am Ende wohl wieder der Steuerzahler. Soll sich nur keiner wundern, wenn der irgendwann mal de Schnütt voll hat. Hoffen wir mal, dass wenigstens Petrus den Frühlingsanfang gut bestückt, meint auch meine Mechel.

Euer Hendrick